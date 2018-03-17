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| | Горизбирком Петербурга признал незаконным запрет смартфонов на избирательных участках

Горизбирком Петербурга признал незаконным запрет смартфонов на избирательных участках

Вчера, 19:45
На заседании избирательного комитета Петербурга произошла бурная дискуссия по поводу запрета использования смартфонов на двух избирательных участках Северной столицы России. После длительных обсуждений депутаты признали принятое ранее решение незаконным.

Горизбирком Петербурга признал незаконным запрет смартфонов на избирательных участках

 

Горизбирком Петербурга настоятельно рекомендует двум избирательным участкам отменить запрет смартфонов, иначе народные избранники сделают это самостоятельно. Ранее предложили не разрешать пользоваться мобильными устройствами во время голосования, так как это может сделать достоянием общественности конфиденциальные сведения. Допускали наличие телефона только у председателя комиссии. Остальным участникам процесса волеизъявления запрещалось заносить на избирательные участки смартфоны.

Данная мера касалась наблюдателей, представителей СМИ, доверенных лиц кандидатов на пост главы России. В избиркоме Петербурга назвали недопустимым ограничивать права людей на использование средств связи.
Домбровский Сергей
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