Федеральное агентство новостей (ФАН) сделалао громкое заявление о нахождении людей, которых по версии украинских и западных СМИ либо похитили, либо лишили жизни. Однако в действительности судьба двоих россиян оказалась еще более загадочной, посколку они попали в распоряжение членов ЧВК «Вагнер».

В соответствии с официальной версией, которой придерживаются многие издания Украины и стран Европы, двое жителей РФ 26-летний Николай Хитев и 40-летний Игорь Швецов якобы исчезли бесследно после столкновения с таинственной службой безопасности ЧВК «Вагнер», о деятельности которой достоверно ничего неизвестно.

Пойда Анна

Обозреватель Максим Калашников заявил в прямом эфире, что эти лица были задержаны сотрудниками ЧВК и посажены «на контейнер», при этом он не объяснил, как следует расшифровывать данное понятие. В связи со случившимся в Сети разгорелись многочисленные споры о судьбе россиян, подогреваемые «данными» от американской прессы о жестоком избиение мужчин и продолжении от украинских коллег, заявивших об убийстве Хитева и Швецова.Однако сотрудники ФАН успокоили народные волнения, сообщив, что россиянам ничего не угрожает, пообещав в скором времени рассказать всю правду, в том числе расшифровав понятия ЧВК «Вагнер» и «на контейнере».