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| | Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

Вчера, 19:05
Химический препарат «Новичок» никогда не разрабатывался в Советском Союзе и России. Об этом рассказала в эфире канала «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

 

Захарова отрицает информацию британских властей, которые заявляют, что химическое оружие «Новичок» было создано россиянами. Известно, что именно этим сильнодействующим препаратом отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Дипломат сообщила, что в России при разработке химических препаратов название «Новичок» нигде не фигурирует. Она добавила, что химический яд «Новичком» назвали в Лондоне, с целью вызвать ассоциации с российским государством.

Мария Захарова также заметила, что в настоящее время исследованиями химического препарата «Новичок» занимаются специалисты Великобритании, Швеции, США и Чехии. Это означает, что источником ядовитого вещества может быть одна из этих стран.
Татьяна Преображенская
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