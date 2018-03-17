Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

Химический препарат «Новичок» никогда не разрабатывался в Советском Союзе и России. Об этом рассказала в эфире канала «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Татьяна Преображенская

Захарова отрицает информацию британских властей, которые заявляют, что химическое оружие «Новичок» было создано россиянами. Известно, что именно этим сильнодействующим препаратом отравили Сергея Скрипаля и его дочь.Дипломат сообщила, что в России при разработке химических препаратов название «Новичок» нигде не фигурирует. Она добавила, что химический яд «Новичком» назвали в Лондоне, с целью вызвать ассоциации с российским государством.Мария Захарова также заметила, что в настоящее время исследованиями химического препарата «Новичок» занимаются специалисты Великобритании, Швеции, США и Чехии. Это означает, что источником ядовитого вещества может быть одна из этих стран.