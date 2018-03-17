Мария Захарова отрицает информацию о разработке химического вещества «Новичок» в РФ и СССР

Захарова отрицает информацию британских властей, которые заявляют, что химическое оружие «Новичок» было создано россиянами. Известно, что именно этим сильнодействующим препаратом отравили Сергея Скрипаля и его дочь.
Дипломат сообщила, что в России при разработке химических препаратов название «Новичок» нигде не фигурирует. Она добавила, что химический яд «Новичком» назвали в Лондоне, с целью вызвать ассоциации с российским государством.
Мария Захарова также заметила, что в настоящее время исследованиями химического препарата «Новичок» занимаются специалисты Великобритании, Швеции, США и Чехии. Это означает, что источником ядовитого вещества может быть одна из этих стран.