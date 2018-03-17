Генштаб РФ заявил о возможном ударе США по Сирии

ВМС и ВВС США готовятся к нанесению масштабных ударов по Сирии. Об этом заявил в прямом эфире одного из российских телеканалов начальник главного оперативного управления генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Сергей Денисов

Он сообщил о том, что в Средиземноморских водах и на Красном море в спешном порядке создаются ударные группы ракетоносителей, которые приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мнению военного, атаке могут подвергнуться правительственные сирийские войска и учреждения. Поводом для массированного удара высокоточным оружием станет подтверждение использование войсками правящего сирийского режима химического оружия.Сергей Рудской убежден, что мотивацией может служить и банальная провокация, поскольку боевики также обладают запасами химического оружия и его провокационное применение со стороны незаконных террористических формирований может послужить сигналом к запуску крылатых ракет морского базирования.Генерал-лейтенант сказал, что в зоне боевых действий задействованы группы спецназа Великобритании, Франции и США, задачи которым поставлены определенные. Любое провокационное использование оружия химического поражения будет сигналом к атаке на давно заявленные цели. В настоящее время боевики активизировались и усилили интенсивность обстрела жилых районов Дамаска.