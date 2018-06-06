Роспотребнадзор предупредил россиян о самых опасных странах для путешествий

Ведомство рассказало о СПИДе, холере, малярии и других опасных заболеваниях, подстерегающих туристов.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о самых опасных странах для путешествий. Возглавил список стран, где присутствие российских туристов крайне нежелательно, пресловутый Таиланд, где приезжих граждан поджидает не только высокий риск заражения опасным заболеванием лихорадкой Денге, но и вирус Зика, холера и даже малярия. Столь же опасным была признана Доминиканская республика, Куба и Индия, так как туристы там могут подхватить малярию, лихорадку Денге, а также «верблюжий грипп» и вирус Зика.

В списке опасных для посещения стран оказались и ОАЭ, однако, представители Роспотребнадзора напомнили россиянам о том, что при соблюдении основных правил личной гигиены, употреблении лишь проверенных продуктов и жидкостей, а также применение репеллентов, отпугивающих насекомых, можно избежать заболеваний, которые могут значительно осложнить не только отдых, но и жизнь в целом.

Александр Вест