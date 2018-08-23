«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и теперь её муж Андрей Шлянин опасается нового скандала из-за измен с очередными «лысыми дядями».

Дважды изнасилованная скандально известная Диана Шурыгина стала популярной из-за своего поведения на передаче «Пусть говорят» с экс-ведущим Андреем Малаховым. Тогда она рассказала, как «мало» пила и поэтому Сергей Семёнов якобы воспользовался этим. Историю от января 2016 года стали постепенно забывать, но «инстинкт Шурыгиной» остался на месте. Её перестали приглашать на телевидение, хоть и муж Андрей Шлянин является оператором Первого канала и мог бы в этом поспособствовать. Но после скандала в шоу «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым в жизни скандальной пары всё пошло под откос.

Дело в том, что Шурыгина обвинила своего мужа в изменах, причём сделала это на всю страну и потребовала проверки его слов на детекторе лжи. Он тогда оправдался. Чтобы исправить ситуацию и вернуть былой хайп вокруг своей персоны – Диана начала встречаться на вечеринках с актёрами и певцами. Поклонники уже посчитали, что через постель Шурыгина намеревается получить роли в кино. На данный момент она выступает с 36-летним актёром Алексеем Шараниным, а также 41-летним певцом Вячеславом Козисом. «Полненький еще ничего, а второй странный тип», - уже начинают подбирать пару дважды изнасилованной Шурыгиной. При этом, новое окружение Шурыгиной считают жертвами, ведь таким образом она может себе обеспечить роль через постель.

Диана не стеснялась и опубликовала в Сети снимки, на которых её обнимают взрослые мужчины с двух сторон. Шутки про 8 лет становятся снова актуальны в Сети, и даже фанаты начинают понимать, что Шурыгина в дальнейшем может начать шантажировать актёров и певцов ради получения заветных ролей в кино или же выступлений в престижных местах. На данный момент из её «престижа» выделяется только дисс на Ольгу Бузову, но вокальные данные оставляли желать лучшего.

Накануне стало известно, что на одном из мероприятий в августе девушку заметили с ещё одним взрослым мужчиной, с которым они обменивались сердечками. Вот только Андрей Шлянин по всей видимости смирился и не желает комментировать измены своей законной жены.

Вещий Олег