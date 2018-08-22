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«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

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«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

Сегодня, 15:45

Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за интерес к ее персоне и всему ее творчеству, но некоторые подписчики решили «открыть ей глаза» на реальную ситуацию.

 

Ольга Бузова регулярно рассказывает поклонникам в Instagram о творческих проектах и достижениях. На этот раз ведущая похвасталась, что снова стала лидером по запросам в поисковиках. Певица отметила, что уже «какой год подряд» именно она становится самым запрашиваемым артистом среди женщин. Ольга Бузова поблагодарила поклонников за интерес к ней и ее творчеству, а также за тепло, любовь и поддержку. Многие фанаты принялись поздравлять артистку. Они отметили, что она «крутая» и «уникальна», пожелали ей успехов и посоветовали не обращать внимание на хейтеров.

 

Но многие все же решили открыть Ольге Бузовой глаза на реальное положение вещей. Пользователи высмеяли знаменитость из-за хвастовства и отметили, что самым «популярным запросом», связанным с Бузовой есть «А кто это?», а другие и вовсе обвинили ее во лжи: «Ты номер ноль! Пальчики пораненные уже зажили, врунья?», «Опозорилась ты немного, не тем хвастаешь», «Ни слуха, ни голоса, ни пластики, ни мозгов, ни таланта. Какое творчество?!», «Ты ничего не перепутала? Лобода в ТОПЕ». Хейтеры убеждены, что Бузова опозорилась в тот момент, когда начала кичиться славой.


Виктория Озерова
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