Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных уголовных делах.

Связаны они были с коррупционными схемами, распространением наркотиков и угрозами. Один из инцидентов зафиксировали в Зауралье. Там депутат одновременно являлся также участковым лесничим и, используя свою должность, за взятку в размере 64 тысяч рублей разрешил лесозаготовку деревьев, которые вырубке не подлежали. Теперь его лишили права заниматься должности в органах местного самоуправления сроком на 4 года. Помимо этого, он должен оплатить штраф в размере 550 тысяч рублей. Пресс-служба прокуратуры Курганской области отмечает, что пока что приговор в силу не вступил.

Косвенно депутат из Смоленска фигурировал в уголовном деле, связанном с распространением наркотиков. Его сын был осужден на 5 лет лишения свободы за совершение незаконного сбыта наркотических средств. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и настаивает на ужесточении приговора.

Также своего депутатского мандата лишился народный избранник из Череповца. Согласно антикоррупционному законодательству, недобросовестный отчет о собственных доходах дает основание на то, чтобы лишить депутата полномочий. Нарушитель не сдал сведения о доходах и имуществе за 2017 год на себя, супругу и несовершеннолетних детей.

Пользователи на просторах сети отреагировали на данную сводку довольно критично, отметив, что «Россия погрязла в преступлениях депутатов», но отметили, что не может не радовать то, что с ними всячески борются органы правопорядка.

Николай Офицеров