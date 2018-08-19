Сама чуть не ржет: Подписчики советуют рекламщикам не нанимать Собчак

«Фальшивка и убожество», - так отреагировали юзеры на новый ролик с участием экс-кандидата в президенты. Они уверены, что, как черная кошка, Ксения Анатольевна отпугивает удачу и даже нашли «веские» аргументы.

Хейтеры уверены: все, к чему приложит руку экс-ведущая «Дома-2» - обречено на провал. Массажер для глаз, которые она рекламирует, ожидает та же участь. Подписчики советуют рекламщикам не тратить баснословные суммы и не нанимать Ксению Собчак: пик ее популярности давно в прошлом. Да и это, как оказалось, не главное. «Вот искренности в ней ни на грош. Фальшивка. Уверен, сразу после этого, она выкинет этот гаджет и никогда о нем не вспомнит», - заявил один из пользователей. «Говорит, и сама чуть не ржет от своей рекламы, убожество!», - согласился другой фолловер.

«Уважаемые рекламодатели! Не тратьте деньги налогоплательщиков на эту даму. Наймите красивую провинциалочку – и затраты минимальные, и посмотреть приятно или Жириновского попросите. Тот такую речь толкнет, что массажер ваш улетит, как горячие пирожки. P.S. С вас комиссионные за идею», - внес предложение еще один креативный подписчик. «Вы посмотрите на ее лицо! По-моему его скосило в одну сторону. Да?», - поинтересовался нейтрально настроенный юзер. Остальным стало любопытно, что налито в стакан Собчак: может причиной ее едва сдерживаемого веселья стал алкоголь?

Положительного отзыва не оставил никто, хотя за минуту видео просмотрели шесть тысяч человек.

Дарья Светозарова