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«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

От Редактора

«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

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«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

Сегодня, 17:09

По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы потом получать удовольствие от читания оскорбительных и омерзительных отзывов. 

 

Анастасия Волочкова продолжает «радовать» пользователей своими снимками с отдыха, на которых демонстрирует шпагат, а после этого созерцать результат проделанной работы. В этот раз балерина опубликовала снимок, на котором изображена сидящей на носу катера и, как всегда, с разведенными ногами в шпагате. Публикацию знаменитость подписала, что поехала, решив спрятаться. Однако пользователи не оценили старание Волочковой, так как ее постоянно раскаряченная поза уже замылила глаза. Многие просили балерину быть поскромнее, так как сама Анастасия постоянно утверждает, что она такая вся хорошая, а своим поведением доказывает обратное. Также спрашивали, что Волочкова будет делать, когда ее шпагаты не будут вызывать столько комментариев и разнообразных эмоций.

Один из подписчиков решил не очень лестно прокомментировать фото, написав, что таким образом балерина раков тухляком приманивает, ведь кроме раков никто на такое старческое тело никто не клюнет. Другой пользователь написал, что после такого ракурса капитан утопился. Однако верные поклонники стали на защиту своего кумира от ее недругов.


Анна Котова
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