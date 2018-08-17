Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких выходок актера пострадала и его дочь, летевшая вместе с ним.

Популярный российский актер Алексей Панин, славящийся аморальным поведением, в очередной раз опозорился на всю страну. Бесстыжий артист устроил бесчинство на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву.

В Крыму Панин проводил свой летний отпуск, который запомнился не только ему – общественность пришла в шок после опубликованных актером «голых» фото с пляжа Симеиза. Теперь же нудист-дебошир решил эффектно завершить свой отпуск и организовал очередное свое скандальное шоу по возвращению домой.

Отмечается, что артист находился в нетрезвом состоянии. Во время вылета Алексей Панин не обращал внимания на требования стюардов и разгуливал по салону воздушного судна. Вылетевший рейс пришлось вернуть в Симферополь, где разбушевавшегося актера вместе с дочерью сняли с рейса.

Пьяный дебошир попал на видео очевидцев. На одном из опубликованных роликов слышны возмущения пассажиров. На другом видео запечатлена испуганная дочь артиста. В аэропорту Симферополя сообщили, что самолет вернули из-за того, что Панин во время конфликта заявил о намерении остаться. В итоге рейс вылетел в Москву с опозданием на два часа.

Сам дебошир позже заявил, что он не причастен к происшествию. Актер добавил, что на кадрах запечатлен не он. Алексей предложил желающим поинтересоваться у сотрудников правоохранительных органов, кто именно устроил штурм на самолете.

Алексей Панин уже давно прославился не только за актерское мастерство, но и за пошлые безнравственные поступки. Пропитанный матом и приправленный гнусными шутками актер часто оказывается в центре скандалов. «Панин и собака», «Панин в женском платье», «Голый Панин» - эти скандалы помнит чуть ли не каждый житель страны. На счету Алексея Панина десятки дебошей в ресторанах, отелях, самолетах. Нарушить правила дорожного движения – это тоже про Панина. А регулярные «обнаженные» снимки и пошлые видео артиста вообще не вписываются ни в какие рамки. Видимо, актер решил остаться в истории российского шоу-бизнеса как самый безбашенный скандалист.

Мирослава Донцова