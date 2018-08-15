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Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

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Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

Сегодня, 20:39

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не погубил себя, жену и ребенка.

Осуществив предварительные расчеты, семья из Подмосковья с четырехлетним ребенком решила «взбодрить железного конька» и отправиться в путь своим ходом, сэкономив на авиаперелете. Навигатор, прозванный после пережитого автором заметки «овцой Алисой», жизнерадостно сообщил, что за 19 часов семейство доберется до вожделенного курорта. Однако герой публикации и его родные пережили столько «ужасов» по пути, что были не рады и отдыху. Во-первых, они столкнулись с откровенными поборами на дороге, тщательно маскируемыми бесплатными объездами (в противном случае никто бы не стал ехать по платным участкам) и ужасающим состоянием этих самых платных отрезков. «Такое ощущение, что все, что построено к чемпионату и олимпиаде растащили цыгане», - сокрушается пользователь.

От природы незлобивый, по его словам, мужчина превратился в разъяренного неандертальца. Его бесили бесконечные пробки и автохамы, которые считали себя лучше других. Одна из автоледи решила «срезать» и выехала на встречную. В итоге, только благодаря водителю встречной иномарки, удалось избежать смертельной аварии с двумя несовершеннолетними. А вот тому, что в кювет съехал еще один «хитро сделанный» владелец машины, автор поста порадовался и даже порывался выйти из своего раскаленного авто, чтобы «добить наглеца». От расправы того спас родной мотор – машина сумела вернуться на дрогу и укатиться вдаль. В итоге, в место 19 часов пути, обещанных «овцой Алисой», путешественники потратили на дорогу больше 30 часов.

«Вот-вот. Поэтому ненавижу обочечников», - заявил один из комментаторов, солидарный с автором. А вот некоторые пользователи не поверили в искренность истории курортника. Им показалось, что «графоман» собрал сплетни со всего интернета. «Вы правда лох, или прикидываетесь? Житель Москвы, ну или Подмосковья, не знает, как объехать пробку? Уморил. Вот я доезжаю до Анапы всего за 13-14 часов, выезжаю в час ночи с воскресенья на понедельник, еще и отдохнуть в пути успеваю», - написал еще один пользователь.

Остальные юзеры предпочли согласиться с тем, что М4 «Дон» - это «дорога для мазохистов». «Это Путинские менты вступили в сговор с разводилами, как пить дать. Нормальные россияне панически боятся ездить по этой дороге. Или обберут, или разобьешься». «Это вы еще нормально доехали. Хотите полный треш? – выезжайте в Сочи из самой Москвы», - поделились опытом другие комментаторы. «Я езжу в Венецию на своем авто. 30 часов с учетом пересечения границы –комфортно, едешь – кайфуешь. На ваш юХ и соваться не хочу», - порадовался своей удачливости еще один юзер. «А почему без кондера ехал в Анапу? Мазохист, название статьи оправдал». «Это трасса- секретный проект по уничтожению страны», - внезапно решили другие фолловеры. Они добавили, что по этой дороге ездят только похожие на автора мазохисты или жаждущие досрочно добраться на тот свет.


Дарья Светозарова
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