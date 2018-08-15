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«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

От Редактора

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

  Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это

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| | «Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

«Престарелая русалка из дерева выросла»: Пользователи высмеяли Волочкову за дупло

Сегодня, 12:54

Новым снимком балерина хотела похвастаться «прекрасным» видом из окна ее виллы. Однако это произвело совершенно другую реакцию.

 

На свежей фотографии Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками, сидя на дереве на фоне моря. Однако пользователи не оценили публикацию. Они стали высмеивать балерину. Первым делом подписчики написали, что Волочкову поселили в дупле, раз она публикует такие снимки. Также заметили, что лучше бы внутреннюю обстановку виллы показала, а не лазила по деревьям. Один из подписчиков написал, что на фото балерина похожа на престарелую русалку, которая из дерева выросла. Также писали, что у знаменитости моська напоминает белку с передними двумя зубами.

До этого поклонники пребывали в негодовании из-за того, что Анастасия Волочкова публикует однообразные снимки с отдыха на Корфу. По мнению подписчиков, балерине не от чего отдыхать, но она продолжает почти все время в году проводит в отпуске. Хотя хейтеры заявили, что Волочкова отдыхает после бурных вечеров с алкоголем.


Анна Котова
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