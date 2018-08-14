«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

Сюжеты:

«Пустой зал»: Подписчики назвали «ужасом» выступление Бузовой в Геленджике Дочь Маликова удивила поклонников схожестью с дедушкой Литовский депутат предложил внести Тимати в «черный список» Месседжер Telegram празднует пятый день рождения Самую возрастную участницу шоу «Дом-2» прооперировали Санкции дошли до Крыма только через четыре года Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе Может ему носки дома вязать: Пользователи опасаются новых санкций после встречи Путина с Меркель В Севастополе прокомментировали высказывание Вайкуле о Крыме Украинцы предрекли крах Крымского моста после трагедии в Генуе Из-под рухнувшего моста в Италии достали выживших В новой кибератаке на Instagram обвинили Россию
| | Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

Сегодня, 17:38

Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие Лайму Вайкуле за ее противоречивое высказывание по Крыму, что называется, «чисты на руку».

В Twitter появилась запись, на которой опубликованы три снимка. На одном из них Олег Газманов вместе с сыном отдыхает в Ницце, Николай Расторгуев позирует на фоне правительственного здания в Баден-Бадене, а чета певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, который выступил одним из главных критиков слов Вайкуле, показывают на фото радушие на отдыхе в Швейцарии.

На просторах Сети отметили, что, как минимум, у указанных знаменитостей «рыльце в пушку», потому как многие из них, несмотря на критику Лаймы Вайкуле, не гнушаются ездить на отдых в лучшие европейские города и курорты.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле ранее оскандалилась, заявив, что ни за какие деньги не поедет выступать в Крым, потому как себя она считает «европейкой», а потому ей запрещено там работать.

Многих высказывание певицы оскорбило и уже сейчас на просторах рунета все чаще звучат призывы вовсе запретить Вайкуле выступать в России, если она отказывается признавать Крым отечественной территорией.


Николай Офицеров
Новости по теме
«Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях
«Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях

Пользователи порекомендовали Лайме Вайкуле полностью отказаться от концертной деятельности на территории России.

«Не едет и не едет»: Юрий Лоза призвал не осуждать Лайму Вайкуле
«Не едет и не едет»: Юрий Лоза призвал не осуждать Лайму Вайкуле

 Латвийская певица вынуждена отказаться от выступлений в Крыму, чтобы сохранить бизнес в Латвии.

«Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле
«Талантливая и родная»: Максим Галкин поздравил с днём рождения Лайму Вайкуле

31 марта советской и латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле исполнилось 64 года. Пародист и телеведущий Максим Галкин сердечно поздравил артистку с таким…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости