Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие Лайму Вайкуле за ее противоречивое высказывание по Крыму, что называется, «чисты на руку».

В Twitter появилась запись, на которой опубликованы три снимка. На одном из них Олег Газманов вместе с сыном отдыхает в Ницце, Николай Расторгуев позирует на фоне правительственного здания в Баден-Бадене, а чета певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, который выступил одним из главных критиков слов Вайкуле, показывают на фото радушие на отдыхе в Швейцарии.

На просторах Сети отметили, что, как минимум, у указанных знаменитостей «рыльце в пушку», потому как многие из них, несмотря на критику Лаймы Вайкуле, не гнушаются ездить на отдых в лучшие европейские города и курорты.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле ранее оскандалилась, заявив, что ни за какие деньги не поедет выступать в Крым, потому как себя она считает «европейкой», а потому ей запрещено там работать.

Многих высказывание певицы оскорбило и уже сейчас на просторах рунета все чаще звучат призывы вовсе запретить Вайкуле выступать в России, если она отказывается признавать Крым отечественной территорией.

Николай Офицеров