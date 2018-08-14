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«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

Сегодня, 08:34

Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы кроме пошлости, наглости и звездной болезни ничего нет. 

 

Сейчас Ольга Бузова находится в Геленджике в ходе гастролей по Черноморскому побережью. Недавно она опубликовала соответствующее фото, на котором на фоне моря и природы стоит на балконе. Именно это фото и стало причиной призыва подписчиков - они попросили звезду обзавестись мозгами хоть немного. Дело в том, что однообразные снимки артистки с каждого курорта уже приелись. Помимо этого фолловеры писали, что если знаменитость говорит – город замечательный, так почему она сделала задний фон на фото размытый. Из-за того, что Бузова на фотографии предстала в желтом купальнике, который еле скрывает ее маленькую грудь, один из пользователей назвал ее мартышкой в банановой кожуре после спаривания.

???????????? Геленджик ???? такое счастье быть в туре по таким замечательным южным городам ???? @kempinski_gelendzhik Спасибо за Ваше доброе и тёплое отношение ко мне и к моей команде @buzova_team ???? Мне так хочется ещё остаться у Вас отдохнуть но... «первым делом, первым делом, самолеты» ???????? Ну и конечно, Всех ждём завтра на концерте в Лазаревском в 23:00????????????????????????#подзвукипоцелуев #ольгабузова #погородам #концерты #турпочерноморскомупобережью

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Также одна из подписчиц написала, что на канале ТНТ показывают рекламу будущего шоу «Замуж за Бузову», в которой артистка говорит, что неправильно, когда у красивой девушки более двух лет нет секса, подписчица задалась вопросом, причем тут Бузова и красота. Кто может клюнуть на нее, ведь кроме наглости, пошлости исполнительница ничего не может предложить, удивлялись комментаторы. Помимо этого многие подписчики задавали Ольге вопрос, когда она что-то сделает с грудью, может после этого постоянно облизывание микрофона на кого-то и подействует.


Анна Котова
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