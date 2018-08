«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

???????????? Геленджик ???? такое счастье быть в туре по таким замечательным южным городам ???? @kempinski_gelendzhik Спасибо за Ваше доброе и тёплое отношение ко мне и к моей команде @buzova_team ???? Мне так хочется ещё остаться у Вас отдохнуть но... «первым делом, первым делом, самолеты» ???????? Ну и конечно, Всех ждём завтра на концерте в Лазаревском в 23:00????????????????????????#подзвукипоцелуев #ольгабузова #погородам #концерты #турпочерноморскомупобережью

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 13, 2018 at 2:14pm PDT