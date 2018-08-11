В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Ведущий шоу «Где логика?» жестоко поиздевался над Ольгой Картунковой «Батька и хан зарвались»: Назарбаеву и Лукашенко пророчат судьбу Януковича В Ростовской области агрессивная пенсионерка разгромила детскую площадку «Булки перевесили»: У Ольги Бузовой заметили признаки сколиоза Игорь Николаев плагиатом песни поздравил жену с днём рождения Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей
| | «Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

Сегодня, 12:09

Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей заводить не собирается, а природа уже ничего не изменит.

 

Такие комментарии оставляли пользователи под новым снимком Ольги Бузовой, на котором она стоит спиной к камере и демонстрирует попу. Во время съемки она делала вид, что снимает халат. Помимо верных поклонников, которые восхищались красотой и стройностью как самой артистки, так и самой фотографией. В этот раз без хейтеров, которые не только критиковали, но и просили не размещать такие откровенные снимки, не обошлось. Одна из подписчиц написала, что это пошло и Ольга должна стыдится таких публикаций. Артистка хотя бы сама подумала, у нее 70% поклонников это малолетки, перед которыми она трясет гениталиями, а потом исполнительница удивляется и жалуется, что у нее нет нормального мужчины.

Подписчица с выражением заявила, какой нормальный мужик обратит внимание на девушку, которая в сети публикует голую попу, а на концертах трясет гениталиями. Помимо этого подписчики попросили Бузову не так сильно фотошопить фотографии, так как такая идеальная попа не подходит к ее худому телу.


Анна Котова
Новости по теме
Фанаты умоляют Бузову прекратить пить
Фанаты умоляют Бузову прекратить пить

Очередные критические комментарии посыпались в сторону российской знаменитости Ольги Бузовой. В этот раз раздражение поклонников вызвало новое видео, после…

Докатилась: Алена Водонаева опубликовала откровенные снимки
Докатилась: Алена Водонаева опубликовала откровенные снимки

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Алена Водонаева решила порадовать своих поклонников откровенными снимками в Instagram, которые были сняты для…

Жопа испортила весь вид: Фанатов Бузовой утомили ее голые фото
Жопа испортила весь вид: Фанатов Бузовой утомили ее голые фото

 Это неудивительно, ведь откровенные снимки поющая ведущая публикует едва ли не каждый день. Именно поэтому она лишь подтверждает мнение хейтеров о том, что…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости