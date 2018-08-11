«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей заводить не собирается, а природа уже ничего не изменит.

Такие комментарии оставляли пользователи под новым снимком Ольги Бузовой, на котором она стоит спиной к камере и демонстрирует попу. Во время съемки она делала вид, что снимает халат. Помимо верных поклонников, которые восхищались красотой и стройностью как самой артистки, так и самой фотографией. В этот раз без хейтеров, которые не только критиковали, но и просили не размещать такие откровенные снимки, не обошлось. Одна из подписчиц написала, что это пошло и Ольга должна стыдится таких публикаций. Артистка хотя бы сама подумала, у нее 70% поклонников это малолетки, перед которыми она трясет гениталиями, а потом исполнительница удивляется и жалуется, что у нее нет нормального мужчины.

Подписчица с выражением заявила, какой нормальный мужик обратит внимание на девушку, которая в сети публикует голую попу, а на концертах трясет гениталиями. Помимо этого подписчики попросили Бузову не так сильно фотошопить фотографии, так как такая идеальная попа не подходит к ее худому телу.

Анна Котова