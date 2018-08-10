Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на официальном аккаунте в соцсетях, по ее мнению, идеально характеризует введение нового пакета.

Мария Захарова довольно нестандартным образом отреагировала на решение Вашингтона о введении нового пакета санкций. Для этого она применила последовательность из 22 смайликов-эмодзи, которые, по ее мнению, объясняют всю хронологию взаимоотношений между Россией и США.

В Белом доме, при этом, заявили, что считают санкции инструментом для «перевоспитания» российского правительства.

«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. Санкции – это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем предпринять попытку настроить какое-либо правительство на улучшение поведения», - отметили в Госдепе.

Захарова, в свою очередь, усомнилась в данном методе и отметила лишь, что не понимает, что это «за набор, при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США». Следом она представила тот самый набор смайликов.

Госдепартамент США официально анонсировал введение новых санкций против России, которые вступят в силу с 22 августа. В Госдепе также уточнили, что причиной стало якобы нарушение российскими властями Закона об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года.

Николай Офицеров