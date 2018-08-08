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Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

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| | Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

Сегодня, 08:50

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. Прежде чем покупать его следует разобраться, что делает этот доступный и компактный флагман лучше аналогичных вариантов.

 

Для этого они составили список из 6 причин, в которых упомянули все достоинства устройства и объяснили, почему же ему следует уделить как можно больше внимания.

В первую очередь, компактность

Благодаря популярному нынче безрамочному дизайну Umidigi One PRO имеет соотношение сторон в 19:9. 5,9-дюймовый смартфон подходит как для ношения в кармане, так и в сумке. В руке он ощущается, как устройство с дисплеем в 5,2 дюйма, притом, экран занимает до 90% передней поверхности.

Стильные цвета корпуса

Экспертам очень понравились цвета, которые компания охарактеризовала, как Carbon Fiber и Twilight. Первый – это текстура углеродного волокна, которая делает устройство потрясающе стильным, а вторая – это модный переливающийся радужный градиент.

Боковой отпечаток пальца

Теперь не приходится делать серьезное усилие ради простой задачи разблокировки телефона. UMIDIGI One Pro спроектирован с боковым датчиком отпечатков пальцев поверх его кнопки питания.

Двойной динамик – двойная камера

UMIDIGI One Pro объединяет в себе 12-мегапиксельный + 5-мегапиксельный двухкамерный модуль с большим датчиком OV12870 с диафрагмой F/2.0, что улучшает качество изображения в любых условиях днем и ночью. Благодаря этому камера может полностью передать детали сцены.

Зарядка и NFC

 

UMIDIGI One Pro поддерживает быстрое зарядное устройство на 15 Вт. Больше не нужно долго подключаться, просто положите телефон на зарядную площадку, когда пришло время заполнить батарею. One Pro также поддерживает Secure NFC, который входит в платежную систему Android Pay, что также крайне удобно.

Цена

И самое главное! UMIDIGI One и One Pro крайне доступны. Цена UMIDIGI One Pro начинается всего с $169.99, а UMIDIGI One - с $139.99.


Николай Офицеров
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