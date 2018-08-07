Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

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Медицинские специалисты поставили супруге легендарного отечественного актёра Бориса Щербакова смертельный диагноз. Татьяна Бронзова стала одной из тех, кого коснулась проблема онкологических болезней, что трагически воспринял её супруг, который не сумел сдержать слёзы отчаянья. По словам Бориса Щербакова, он не представлял, как ему предстоит жить, если рак заберёт его любимую жену, из-за чего он долго плакал и горевал. Бронзова всегда являлась опорой и поддержкой артиста, однако, узнав о своём диагнозе, она немедленно расплакалась, так как в её случае доктора предупредили о необходимости проведения срочной операции.

Однако, доктора сумели избавить Татьяну от недуга, и теперь каждый год она проходит полное обследование у онколога, чтобы следить за возможным возвращением болезни. Пошёл уже 12 год напряжённого тревожного ожидания в семействе Щербакова, члены которого надеются, что болезнь не вернётся в их жизнь.

Александр Вест