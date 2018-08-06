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Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

От Редактора

Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы

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Королевские креветки и мидии: Бузова с огромными тарелками предложила объедки самым дотошным фанатам

Вчера, 16:41

Певица предложила подписчикам угадать, где откроется ее новый ресторан. За правильные ответы артистка пообещала поклонникам сертификаты в BUZfood.

Сегодня телеведущая Ольга Бузова обрадовала преданных фанатов новостью об открытии второго ресторана. Правда, месторасположение заведения остается тайной. На странице в Instagram певица предложила самым дотошным фанатам объедки со своего BUZfood №2. Артистка подарит сертификаты тем, кто угадает, в каком городе она откроет свой фирменный ресторан. Публикацию Ольга сопроводила снимком, на котором она позирует с огромными тарелками. Королевские креветки и мидии на блюде, по всей видимости, использованы в кадре не просто так. Певица таким образом намекнула на элитность своего ресторана. Хотя тысячам поклонникам, пришедшим на открытие, вряд ли достанется такая королевская пища.

Напомним, свой первый ресторан Ольга Бузова открыла 10 июня в Москве. Открытие BUZfood переросло в настоящий ажиотаж. Желающих бесплатно отобедать оказалось немало. Кроме того, центр столицы был парализован из-за столпившихся фанатов. Такой же ажиотаж ожидается и в другом городе, который пока не раскрывает певица.


Мирослава Донцова
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