«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Алексей Панин наконец-то добрался до моря. Скандальный артист решил отдохнуть на полуострове Крым. С местом проведения летних каникул Панин определился быстро. Актер остановился в поселке Симеиз только по одной причине. Именно там есть один из самых крупных и популярных нудистских пляжей на полуострове. Находится дикий пляж за известной горой Кошкой.

Сегодня на странице Панина появился интересный кадр, которым артист шлет привет подписчикам с нудистского пляжа. На снимке Алексей стоит в море среди огромных камней абсолютно голый, прикрывши самые интимные места руками. «Ура! Я дома», - подписал публикацию артист. Поклонники обрадовались за Панина и пожелали ему хорошего, незабываемого отдыха. Некоторые согласились со словами кумира: «Есть такие места, куда хочется возвращаться снова и снова ... места, где обретаешь свободу, наслаждаешься видами... это и есть твоё место, где душа отдыхает, а тело впитывает энергетику и заряжается». Подписчики отметили, что ждут новых ярких фото от актера.

Местные жители и вовсе предположили, что на пляже для нудистов Алексей Панин долго не задержится, ведь недалеко на побережье находится лагерь свингеров. Фанаты даже считают, что папарацци могут прямо сейчас выдвигаться в путь, чтобы застать актера за непристойными занятиями.

Мирослава Донцова