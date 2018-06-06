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Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

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| | Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Сегодня, 12:44

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их поклонники увидят целую передачу, посвящённую их семейной жизни.

Константин Меладзе и его законная супруга Вера Брежнева впервые за 2,5 года брака приняли участие в домашней съёмке. Вскоре телезрители увидят новый эпизод шоу «Идеальный ремонт», в котором звёздные супруги стали главными героями выпуска. Мастера ремонта в этот раз взялись за модернизацию студии-лофт, которую братья Константин и Валерий Меладзе используют для проведения кастингов и прочих творческих процессов. Заметим, братья отказались покидать жилище на время проведения ремонтных работ, изъявив желание поучаствовать в данном процессе.

В работе знаменитым братьям помогали участники их подопечного музыкального коллектива MBAND, а супруга Константина певица Вера Брежнева руководила всем ремонтом, примерив на себя образ прораба. Новый выпуск «Идеального ремонта» телезрители увидят на Первом канале уже в следующую субботу.


Александр Вест
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