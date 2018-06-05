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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

Сегодня, 13:14

Балерина написала, что перед тем, как выливать ведро грязи на нее, стоит для начала попробовать сделать как она.

 

Знаменитая отечественная балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать снимки, демонстрируя прекрасную растяжку. Однако на новом фото Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя. На фотографии балерина изображена на пляже в купальнике среди шезлонгов. Самое примечательное в этой публикации заключается в том, что Анастасия исполняла свой коронный номер, закинув ноги на бортики шезлонга, а попой сидела на деревянном настиле. Фотокарточку знаменитость подписала: "Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала». Затем балерина предупредила, чтобы пользователи не порвали себе связки или штаны".

Пользователи соцсети оставили много комментариев. Одни восхищались тем, что в своем возрасте Анастасия Волочкова может похвастаться такой растяжкой. Однако были и такие, которые критиковали балерину. Некоторые писали, что сколько можно публиковать однообразные фотографии, такое ощущение, что знаменитость может только раздвигать ноги. Один подписчик даже написал, что в этот раз знаменитость перешла все границы, так как изображена гениталиями наружу.


Анна Котова
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