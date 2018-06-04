Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

Ведунья Саона сообщила, что потенциального мужа, несмотря на отношения, у ведущей нет, так как она слишком серьезно относится к мужчинам. Также, по словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

В последнее время Регина Тодоренко мало рассказывает о своей личной жизни, но журналистам удалось об этом узнать, пообщавшись с ведуньей Саоной. Экстрасенс рассказала о романе Регины Тодоренко с человеком со сцены. По словам ведуньи, ведущая слишком серьезно подходит к выбору избранника, поэтому около нее нет потенциального мужа, и она не беременна, а просто набрала пару килограммов.

Также экстрасенс рассказала, что в некоторой степени звезда зависима от алкоголя. Что до профессиональных успехов, то популярность Регины Тодоренко только возрастает, и ей даже приходится из-за плотного графика отказываться от некоторых проектов. По словам ведуньи, такая ситуация может спровоцировать девушку на конфликты с коллегами.

Виктория Озерова