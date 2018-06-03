Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и Эстонии в случае нападения Москвы.

Военный подчеркнул, что с проблемами с охраной воздушного пространства Прибалтики нужно справляться с помощью более серьезных сил, чем теперешние миссии стран-членов Альянса. Его заявление прозвучало эфире одного из телеканалов Эстонии. Основной проблемой британский генерал называет удаленность Балтийского неба от основной воздушной территории государств. Входящих в состав военного блока. Из этого следует, что регион нужно охранять с привлечением больших сил.

Эксперт рекомендует наладить сотрудничество с Финляндией и Швецией. Он подозревает, что Россия может воспользоваться своим преимуществом в силу своей приближенности к Прибалтике и добавил, что ни один из NATOвских генералов не желает воевать с Российской Федерацией.

Дарья Светозарова