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Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

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Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

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Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Сегодня, 14:00
Время от времени в жизни каждого человека случаются такие события, после которых сильно портится настроение. Например, если вы специально куда-то едете, чтобы что-то забрать, а оказывается, что это ещё не готово. Либо на работе что-то неприятное случилось, или друг в последний момент отменяет встречу, хотя вы с таким трудом выкроили время из своего плотного графика для него.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

 

Что же делать в таком случае? В первую очередь, эксперты рекомендуют не пытаться воспринимать окружение идеальным. Каждый из нас хочет, чтобы его ошибки прощались, потому что существуют разные обстоятельства, по которым таковые совершаются. Однако когда дело доходит до того, чтобы извинить другого, понимание исчезает. Психологи отмечают, что следует воспринимать других так же, как и себя, понимая, что все – живые люди, а не роботы, которые чётко по маршруту двигаются без нарушений. Тогда будет легче перенести отмену какой-то встречи, например.

Также нельзя сосредотачиваться исключительно на своих переживаниях. Если вам тяжело, например, стоять в очереди, из-за которой вы ничего не успеваете, то стоит обратить внимание и на того, из-за которого она есть. Этот человек также вряд ли доволен тем, что причиняет неудобства другим. Попробуйте его подбодрить и похвалить. В хорошем настроении индивидууму будет легче выполнять свою работу, и тогда дело в очереди может пойти быстрее.

Третий момент – не стоит концентрироваться только на одном приятном деле. Даже если вы привыкли каждую неделю, допустим, посещать тайский массаж, то как бы это не было приятно, всё равно постепенно приедается. Так что, если однажды не успеваете на столь приятную процедуру – не расстраивайтесь, а попробуйте подобрать ей интересную альтернативу.

Также психологи рекомендуют не преувеличивать свои собственные страдания. Люди часто, когда что-то не получается, склонны называть себя «вселенскими неудачниками» или говорить, что это «самый худший день». Следует же наоборот думать о том, что ошибки время от времени случаются, а завтра или послезавтра обязательно повезёт.

Наконец, когда очень плохо, желательно заняться тем, что очень долго откладывали. По завершению вы почувствуете удовлетворение и понимание, что всё под вашим контролем. Так будет легче переносить неудачи в других делах. Только стоит очень тщательно рассчитать выполнение этого дела, чтобы точно завершить начатое - от этого настроение значительно поднимется.
Ирина Летинская
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