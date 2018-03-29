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Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

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Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Сегодня, 19:13
Согласно сорокалетним проведенным исследованиям, дерзкие, демонстративно-непокорные, ведущие себя вызывающе и не повинующиеся дети, нарушающие приемлемые правила, во взрослом возрасте становятся более успешными и богатыми, нежели их прилежные и послушные сверстники.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

 

Проведенное исследование охватило сорокалетний период жизни 745 людей обоих полов, начиная с детства (12 лет) и до средней взрослости (возраст 52). Было рассмотрено влияние родительского социально-экономического статуса (СЭС), детского интеллекта, а также характеристики и поведение учащихся (невнимательность, поведение в школе, ответственность ученика, ощущение неполноценности, нетерпеливость и раздражительность, пессимистичность, нарушение правил и пренебрежение авторитетом родителей и учительский рейтинг усидчивости, усердия), при этом отслеживались два важных реальных результата - профессиональный успех и доход.

Для оценки прямого и косвенного влияния на успех карьеры были проведены соответствующие анализы. В итоге аналитические выводы показали прямое и косвенное влияние характеристик ученика на протяжении всей его жизни, на успешность его карьеры после корректировки на различие в родительских СЭС и IQ в возрасте 12 лет. Неудивительно, что ученики, которые описывались учителями как «прилежные», с большей вероятностью имели престижную работу. Но, они не зарабатывали больше денег. Наибольшие доходы, как раз имели «непослушные дети», нарушающие правила. Именно они, став взрослыми, имели большие доходы. Авторы считают одна из причин того, что 12-летние так называемые бунтари превратились во взрослых с высоким доходом, заключалась в том, что они не боялись договариваться и обсуждать более высокие зарплаты или свое повышение.

Исследователи предлагают еще одну возможную причину, по которой эти дети стали зарабатывать больше денег, называя то, что они правильно оценивают конкуренцию. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, чтобы ладить с другими, они могут быть более заинтересованы в продвижении своих собственных интересов. В то же время ученые не могли исключить тот факт, что некоторые из высокодоходных работников могли зарабатывать на жизнь неэтично. Но в исследовании не было обнаружено никаких доказательств того, что участникам был присущ подобный стереотип поведения.

Детей нужно научить сопереживанию, чтобы они были добрыми и заботливыми, умели отвечать за последствия содеянного, если их поступки заходят слишком далеко. Но не стоит им мешать нарушать правило или два, когда это на самом деле не имеет серьезного подтекста и не несет особого вреда. Ребенок должен расти, чтобы стать сильным человеком, который не боится идти против правил, если это может повлиять на его благосостояние.
Януш Серпнень
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