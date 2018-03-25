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ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

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ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

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ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Сегодня, 13:58
Женский оргазм - достаточно глубокая тема множественных научных исследований. Специалисты разного профиля после некоторых наблюдений пришли к общим выводам. Они предоставили ТОП факторов и заключений об оргазме среди женщин, которые просто необходимо знать мужчинам. Благодаря этим результатам, партнеры смогут обеспечить свою спутницу необычайным наслаждением в жизни.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

 

Оргазм у женщин не всегда вызван непосредственным половым контактом. Роль в этом играет клитор, имеющий 8000 нервных катализаторов. При раздражении, в мозг поступает сигнал, стимулирующий выработку нужных гормонов, провоцирующих весь процесс. Не редки случаи, когда вагинального оргазма женщина может совсем не испытать, но быть при этом сексуально удовлетворенной.
 
Оргазм может помогать при работе репродуктивной системы. Это вовсе не означает, что он выполнит зачатие ребенка. Причину медики аргументируют тем, что при достижении мощного оргазма мышцы влагалища сокращаются, находясь некоторое время в тонусе, а сперма внутри матки способна задержаться до 45 минут после полового акта. Иногда, именно это обстоятельство играет роль при наступлении беременности.

Правильное соотношение размеров. По мнению ведущих сексопатологов, гинекологов, если мужчина и женщина одновременно испытывают оргазм, это первый знак, что партнеры идеально сочетаются размерами гениталий и удовлетворение наступает синхронно. К сожалению, это происходит не так часто на практике.

Оргазм у женщин зависит от финансового состояния партнера. Некоторые исследователи из Китая отметили, что большинство китаянок испытывали мощный оргазм с успешными бизнесменами, финансово стабильными мужчинами.

Оргазм-«подделка». Это обстоятельство есть среди женской половины населения. По официальным данным, только одна из четырех леди может испытывать настоящее наслаждение от секса. Это говорит о том, что женщины способны мастерски изображать оргазм.

Оргазм способен действовать, как лекарство от боли. Это происходит за счет выработки специальных гормонов. В обезболивании главную роль играет окситоцин. Это вещество способно расслаблять нужные мышцы, сокращаемые при болях. Также в момент «женского пика» в организме случается взрыв гормонов. Особенно это касается пролактина.

Оргазм у женщин может наступить несколько раз подряд, с разной продолжительностью. По данным ученых, экстаз продолжается от 3-20 секунд у женщин. Этого нет у мужчин.

Количество оргазмов у женщин может увеличиваться с возрастом. Хотя, более зрелая женщина может столкнуться с некоторыми проблемами со здоровьем, это не влияет на наступление оргазма. Этот процесс полностью противоречит мужчинам, у них все наоборот – с возрастом угасает желание, влечение и сам секс.

Самым главным секс-органом у женщины выступает мозг. Оргазм может обеспечить не сам половой акт, а и всевозможные факторы: поцелуй, касание, поглаживание, голос и т.д.
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