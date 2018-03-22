Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Ученые пришли к выводу, что главными компонентами для «идеального кофе» являются жесткая вода и свежезамороженные кофейные зерна, хранящиеся в холодильнике. Для хорошего кофе одной из важнейших составляющих является аромат. В процессе обработки зерна кофе могут быть измельчены чересчур сильно, отчего вкус напитка будет портиться.

Специалисты решили проверить, работает ли выведенная ими теория применительно к разным видам кофе. Потому что, по их наблюдениям, однажды получившийся напиток отличного качества еще не гарантирует, что и все последующие варианты его приготовления дадут такой отличный результат.Основных признаков, влияющих на качество кофе, эксперты назвали несколько. Прежде всего, это жесткость воды. Дело в том, что жесткая вода обладает более ярко выраженным вкусом, за счет имеющихся в ней магния и кальция, которые помогают лучше удерживать кофеин, что положительно сказывается на качестве напитка. Свежие кофейные зерна, хранящиеся в холодильнике, тоже улучшают вкус кофе. Углекислый газ, испаряющийся из свежеобжаренных кофейных зерен, увлекает за собой и немалую часть аромата. Кофемолка не должна перемалывать зерна слишком сильно, потому что они могут сжиматься и слипаться, ухудшая качество вкуса. Важен также процесс правильного смешения горячей воды и кофе. Он должен происходить равномерно, тогда вкус будет более устойчивым. В кофеварке, работающей по капельному принципу, вода, по большей части попадает в центр чашки, а по краям контакт с водой не очень большой, тогда как важно, чтобы поступление воды происходило равномерно.Кстати, если бы каждое американское кафе варило кофе, соблюдая эти принципы, то в год оно могло бы сэкономить порядка 300 млн. долларов на количестве кофейных зерен, используемых для приготовления эспрессо. К тому же, бикарбонат, содержащийся в жесткой воде в большом количестве, является причиной придания кофе более горького вкуса. Масса отработанного кофе может уменьшаться барристой, в то же время воспроизводимость эспрессо будет улучшаться. Но, помимо мастерства барристы, качественного помола зерен кофе и их свежей обжарки, не стоит забывать о вышеупомянутой воде. Кислотность «идеальной» для кофе воды не должна быть меньше или больше диапазона 6,5 и 7,5.