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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Сегодня, 17:36
Станислав Садальский на своей странице в соцсети опубликовал фото, на котором изображен он сам вместе с Оксаной Пушкиной. Актер рассыпался в комплиментах перед телеведущей, ныне носящей статус депутата. Он заявил, что на сегодняшний момент Оксана осталась единственным депутатом среди всей Думы, который не боится высказывать собственное мнение вслух.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

 

Также Садальский порассуждал о стратегии поведения других депутатов. Так, по поводу ЛДПР-овцев он сказал, что хамского поведения от них требует электорат, потому что именно за этот фактор данных представителей и выбирают в Думу. О Слуцком Садальский, и вовсе, высказался в своей «прямой манере» - актер счел, что у скандального депутата «подростковый синдром стареющего мужчины», который готов вступать интимные отношения со всем, что движется. Хотя нормальные мужики, по словам Садальского, сначала водят девушек по ресторанам, поят-кормят, а уж потом, по взаимному согласию, происходит все остальное. В связи с несоответствием этой ситуации с этическими нормами, многие СМИ, в том числе «Дождь» и РБК отказались работать с депутатом. А Оксана Пушкина оказалась единственным депутатом, который одобрил действия отечественных СМИ по этому вопросу.

Мнения пользователей разделились на два кардинально противоположных лагеря. Одни одобряли действия Пушкиной, и писали комплименты снимку Садальского, говоря, что они с Пушкиной выглядят как люди с совестью. Другие же утверждали, что Пушкина даже по телевизору казалась им, как человек, не очень приятной.

Третьи напомнили, что Собчак и Доренко тоже высказывали одобрение средствам массовой информации. Некоторые поделились негативным впечатлением от просмотра интервью со Слуцким, когда тот стыдится смотреть в камеру и прячет глаза. Многие высказывались против депутатов вообще, искренне не понимая, для чего стране нужно сборище ничего не делающих и получающих огромные, по пол-миллиона, зарплаты. Эти пользователи призывали поднять ощущение ответственности депутатов за свои поступки путем лишения их депутатской неприкосновенности. Кто-то также недоумевал, каким образом Оксана Пушкина попала в Думу, если за свою жизнь для народа она не сделал ничего мало-мальски выдающегося. Но ответ на этот вопрос знали другие комментаторы, которые сообщили, что избиралась она, как депутат от Одинцовского района, в котором сложно найти человека, голосовавшего за нее. В то же время оказаться в «теплом кресле депутата» ей помогли влиятельные друзья, а решения проблем в районе за время ее депутатской деятельности пока не ощущается.
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