Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Станислав Садальский на своей странице в соцсети опубликовал фото, на котором изображен он сам вместе с Оксаной Пушкиной. Актер рассыпался в комплиментах перед телеведущей, ныне носящей статус депутата. Он заявил, что на сегодняшний момент Оксана осталась единственным депутатом среди всей Думы, который не боится высказывать собственное мнение вслух.

Также Садальский порассуждал о стратегии поведения других депутатов. Так, по поводу ЛДПР-овцев он сказал, что хамского поведения от них требует электорат, потому что именно за этот фактор данных представителей и выбирают в Думу. О Слуцком Садальский, и вовсе, высказался в своей «прямой манере» - актер счел, что у скандального депутата «подростковый синдром стареющего мужчины», который готов вступать интимные отношения со всем, что движется. Хотя нормальные мужики, по словам Садальского, сначала водят девушек по ресторанам, поят-кормят, а уж потом, по взаимному согласию, происходит все остальное. В связи с несоответствием этой ситуации с этическими нормами, многие СМИ, в том числе «Дождь» и РБК отказались работать с депутатом. А Оксана Пушкина оказалась единственным депутатом, который одобрил действия отечественных СМИ по этому вопросу.Мнения пользователей разделились на два кардинально противоположных лагеря. Одни одобряли действия Пушкиной, и писали комплименты снимку Садальского, говоря, что они с Пушкиной выглядят как люди с совестью. Другие же утверждали, что Пушкина даже по телевизору казалась им, как человек, не очень приятной.Третьи напомнили, что Собчак и Доренко тоже высказывали одобрение средствам массовой информации. Некоторые поделились негативным впечатлением от просмотра интервью со Слуцким, когда тот стыдится смотреть в камеру и прячет глаза. Многие высказывались против депутатов вообще, искренне не понимая, для чего стране нужно сборище ничего не делающих и получающих огромные, по пол-миллиона, зарплаты. Эти пользователи призывали поднять ощущение ответственности депутатов за свои поступки путем лишения их депутатской неприкосновенности. Кто-то также недоумевал, каким образом Оксана Пушкина попала в Думу, если за свою жизнь для народа она не сделал ничего мало-мальски выдающегося. Но ответ на этот вопрос знали другие комментаторы, которые сообщили, что избиралась она, как депутат от Одинцовского района, в котором сложно найти человека, голосовавшего за нее. В то же время оказаться в «теплом кресле депутата» ей помогли влиятельные друзья, а решения проблем в районе за время ее депутатской деятельности пока не ощущается.