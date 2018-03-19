Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

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| | "Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Сегодня, 12:50
Выборы президента РФ - повод увидеть наших дорогих знаменитостей в более простой обстановке. Алла Борисовна выполнила свой гражданский долг, приняв участие в референдуме. Вместе с супругом, Максимом Галкиным, она прибыла на участок №697 спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде. Звездная пара, зарегистрированная в столице, проголосовала по открепительным удостоверениям на участке, расположенном поближе к их месту проживания - деревне Грязь.

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

 

И все бы ничего, но наряд Примадонны произвел неприятное впечатление на пользователей, которые удивились, что для данного мероприятия Алла Борисовна не выбрала что-нибудь более элегантное. Одежду Пугачевой сочли вычурной и чересчур молодежной - рваные джинсы, розовая куртка-балахон, солнцезащитные очки и большая сумка, которая, судя по всему была пустой. Поклонники бурно критиковали постоянное желание примадонны не просто выглядеть моложе, а носить откровенно молодежные вещи, которые просто не к лицу пожилой женщине. К тому же, обстановка никак не способствовала подобному образу.

Пользователи назвали костюм Пугачевой пижамой, а саму певицу «молодящейся старушкой», которая никак не может примириться со старостью. Певицу призвали пересмотреть свое отношение к собственному возрасту и внешнему виду, чтобы впредь она выглядела, может быть броско (если уж ей так хочется), но элегантно. Попасть в такой образ Алле Борисовне удалось буквально недавно на модном показе, где ее утонченный образ оценили многие почитатели.

На этот раз на фоне Галкина, одетого более традиционно, Пугачева выглядела неожиданно по-подростковому. Кстати, буквально за день до выборов, Примадонна опубликовала на своей странице в соцсети снимок, где она запечатлена при выходе из бани - в халате, с мокрыми волосами и без макияжа, зато с довольной улыбкой. Пользователи были несколько шокированы чрезмерной смелостью Аллы Борисовны, они заявили, что подобные фото уже не годится публиковать в таком возрасте, потому что не всем приятно на такое смотреть. Кто-то ехидно подметил, что радует тот факт, что примадонна хотя бы в халате, и не попыталась сделать вид, что он у нее распахнулся или соскользнул, в чем часто бывают замечены многие, более молодые звезды. Хотя истинные фанаты высказали свой восторг от смелости певицы, которая не боится показать себя в естественном виде.
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