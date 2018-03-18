«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Историю своих сложных взаимоотношений отец и сын рассказали каждый со своей точки зрения. И каждого из них во многом можно понять, весь вопрос в том, поймут ли они сами друг друга когда-нибудь. Отсутствие взаимопонимания между Илоном и Эрролом началось, пожалуй, когда мальчик был еще маленьким. И, хотя в детстве у него, и его брата и сестры, было практически все, о чем можно лишь мечтать, но он не чувствовал себя счастливым ребенком.

Отец семейства весьма успешно трудился на инженерном поприще, ему приходилось работать над секретными и опасными проектами. Собственно, прекрасные инженерные способности Илон унаследовал от отца, что позволило ему стать одним из самых успешных предпринимателей в мире, создавшим компании SpaceX, PayPal, Solar City и Tesla. Но это позже, а в детстве Илон был далеко не так успешен - его родители развелись, оставшись сначала жить с отцом, мальчик погрузился в чтение книг, переживая из-за того, что в школе его травили.Эррол старался дать своим детям все, чтобы они ни в чем не нуждались, но, видимо, не был с ними душевно близок. Когда Илону было 11 лет, он упросил отца отвести его на компьютерные курсы, куда его пустили лишь в порядке исключения из-за возраста. Но мальчик умудрился заинтересовать своими познаниями серьезных ученых. На этих курсах впервые представлялись дебютные модели компьютеров, и один из них достался Илону.При этом, рассказывая об отце, Илон и сейчас со слезами на глазах говорит, что этот человек - поистине чудовище, и что он виновен во всех престпулениях, которые только можно придумать. И он никогда не видел в нем личности, более того - он никогда не верил, что из старшего сына получится толк. Сам же Эррол утверждает, что признает свою вину в том, что когда давным-давно в его дом ворвались трое грабителей, он, защищая семью и свой дом, убил их, но сделал это исключительно для самообороны. А сын теперь всю жизнь считает его преступником. Эррол никогда не забудет, как сын сам разобрался с первым компьютером, один из первых обзавелся модемом, а все, что он делает сейчас, вызывает глубокое уважение у отца. Но Эррол заявляет, что все равно переживает за каждый проект сына и желает ему удачи.Некоторое время назад был период, когда отец и сын пытались примириться. Илон даже приобрел в Штатах шикарный дом, несколько авто и яхту для отца и его новой семьи, чтобы перевезти их из Африки и поселить рядом с собой, но это удалось лишь ненадолго. Эррол понял, что настоящим своим домом он считает лишь ЮАР, и вернулся обратно с семьей. Тогда сын окончательно потерял надежду на восстановление отношений с отцом. Помимо того, проблемы в личной жизни привели к тому, что даже для того, чтобы побеседовать с журналистами о своих проектах, ему приходилось долго выводить себя из депрессии с помощью энергетиков и общения с позитивными людьми.