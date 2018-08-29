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| | «Почта России» растратила миллионы рублей и опозорилась на всю страну

«Почта России» растратила миллионы рублей и опозорилась на всю страну

Сегодня, 12:47

Ошибка сотрудников государственной почтовой службы стоила больших денег.

 В настоящий момент «Почта России» является единственной почтовой службой на территории страны, но все чаще в СМИ всплывают факты о вопиющей халатности или наглом мошенничестве ее сотрудников. Вот и недавно стало известно, что служба растратила миллионы рублей и опозорилась на всю страну из-за ошибки своих работников.

Недавно «Почта России» решила выпустить уникальную серию конвертов, численностью в сто тысяч экземпляров, в честь главного высшего учебного заведения РФ – МГУ. Но лицевой стороне конверта разместили изображение памятника и здания университета. Оказалось, что на самом деле по ошибке на конверты поместили не учебный корпус МГУ, а дом на Котельной набережной.

Создатели почему-то не обратили внимания, что возле постройки есть река, хотя возле МГУ ее нет и в помине. К тому моменту, когда оплошность обнаружили, «Почта России» успела выпустить несколько сотен тысяч конвертов. Их быстро признали бракованными и изъяли из продажи, после чего утилизировали. Фактически вместе с испорченными конвертами утилизировали и миллионы рублей российских налогоплательщиков, ведь почтовое ведомство финансируется из государственного бюджета.

Тем временем актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что была шокирована поведением сотрудников «Почты России». Со зловещими интонациями в голосе работница службы обвиняла артистку, что ту невозможно застать дома, а им ей необходимо отдать посылку из Китая. Дама советовала Ильяшенко взять отпуск и сидеть дома, иначе посылку вернут отправителю.


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