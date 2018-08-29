Армения запретила ввоз птицы и свинины из России

Запрет имеет временный характер.

Представители Государственной службы безопасности пищевых продуктов Армении сообщили о том, что в данный момент страна запретила ввоз птицы и свинины из России. В тексте опубликованного заявления говорится, что с 28 августа все продукты, произведённые из яиц, птичьего и свиного мяса, как и сама свинина с живыми птицами, временно запрещаются к импортированию из некоторых регионов РФ в Армению. Эксперты уточнили, что столь строгие ограничения связаны с быстрым распространением птичьего гриппа, а также свиной чумы, впервые зафиксированной в Африке.

Данное решение было принято в содействии со специалистами Всемирной организации охраны здоровья животных. Кроме того, под запретом оказался импорт пуха, перьев, российских кормов и всевозможных пищевых добавок, вкладышей и коробок, сделанных из полимеров и картона и мясокостной муки. Запрет был обусловлен зафиксированными в России случаями вышеупомянутых заболеваний у животных и птиц.

Александр Вест