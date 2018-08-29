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| | Доворовался? Путин освободил от должности Прокурора Приморского края

Доворовался? Путин освободил от должности Прокурора Приморского края

Сегодня, 10:31

По слухам, он занимался «семейным подрядом» и назначал на должность в аппарате и районах города «своих людей» с Сахалина. 28 августа указом Президента был освобожден от занимаемой должности Сергей Бессчасный. Он пользовался служебным положением в корыстных целях, отмечают региональные СМИ.

Стало известно, с 2013 года бывший прокурор Приморья находился в занимаемой должности, до этого он был прокурором Сахалинской области. По данным местных СМИ, появились слухи, что у экс-прокурора закончился контракт еще в начале лета. После чего, он в срочном порядке вылетел в Москву для продления договора. Продление соглашения не последовало и по возвращению из Генеральной прокуратуры во Владивосток он ушел в очередной оплачиваемый отпуск, затем на больничный, а позже в отпуск без содержания. На службу он так и не вышел.

Пользователи соцсетей, комментируют сложившуюся ситуацию, что «хорошего прокурора» сразу забирают в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а нынешнему, даже контракт не продлили.

За какие заслуги Владимир Путин освободил Бессчасного от занимаемой должности - остается загадкой. По слухам краевых СМИ, он занимался «семейным подрядом» и назначал на должность в аппарате и районах города «своих людей» с Сахалина. А родному брату своей жены он полностью сделал карьеру. Молодой человек без образования экстерном закончил престижный ВУЗ края и устроился на государственную службу «под погоны».Его карьерная лестница началась далеко не с младшего юриста, а сразу с «капитана».

Так же отмечают СМИ Приморья, что был он замечен в нелицеприятных подробностях уголовного преследования гражданина Узбекистана, который уверял, что прокурор края занимался «рэкетом». Подробности уголовного дела не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, указом Президента Российской Федерации от 28.08.2018 № 500 от занимаемых должностей было освобождено сразу 20 представителей федеральных государственных органов, в различных регионах страны, среди них и Сергей Бессчасный. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


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