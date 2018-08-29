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| | Античную мраморную статую нашли при раскопках в Крыму

Античную мраморную статую нашли при раскопках в Крыму

Сегодня, 09:55

Конечности монумента обнаружить не удалось.

Во время раскопок, проводившихся в Крыму в античном Мирмекие, археологам удалось найти хорошо сохранившуюся мраморную статую. Монумент, изображавший неизвестного мужчину, был лишён рук, ступней и головы, которые не сохранились, а сама статуя находилась в руинах древнеримских построек, относящихся к I-III векам нашей эры. По словам Александра Бутягина, руководящего раскопками, статуя будет передана представителям Восточно-Крымского музея-заповедника, куда поступают все предметы исторического значения. Все желающие смогут приобщиться к просмотру восстановленного монумента сразу после окончания реставрационных работ.

Специалисты считают, что конечности и голова статуи были отделены от основного монумента ещё в древности, а экспертам предстоит провести детальный анализ находки, чтобы определить степень её уникальности. Напомним, Мирмекий был основан ещё в середине VI века до нашей эры, а сам античный город в те времена числился в составе Боспорского царства.


Александр Вест

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