«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха Дочь Безрукова будет «работать папой» Ученые: Козы могут распознавать счастливых людей СМИ выяснили, как зарабатывает и куда тратит деньги Филипп Киркоров «С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой
| | Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети

Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети

Сегодня, 09:45

Жители России затаили дыхание перед обращением Путина о пенсионной реформе и ждут неутешительных новостей.

В соцсетях бытует мнение, что отменой пенсионной реформы Путин хочет добиться большего авторитета у сограждан перед региональными выборами. «Опять сыграют на том, что Путин всех спас, чтобы рейтинги поднять», - предполагает комментатор. В сторону властей посыпались угрозы народного бунта и насильственного свержения власти. Пользователи Сети предлагают отложить вопрос о пенсионной реформе хотя бы на пять лет, чтобы решение принимал следующий президент.

В Сети уверены, что отмена реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма к России. В самом начале своего срока Владимир Путин заявлял, что при его правлении повышения пенсионного возраста не будет. Жители страны призывают президента вспомнить о своих обещаниях и не бросить пенсионеров на произвол судьбы.

Жители России уверены, что введение пенсионной реформы принесёт только вред и поспособствует ещё большему обнищанию пенсионеров. Вместо этого они предлагают ввести прогрессивный налог. «У нас достаточно миллионеров и чиновников в стране, которые платят те же самые 13 процентов подоходного налога. Чувствуете разницу между 13 процентов с 500 тысяч и 26 тысяч? Несложно подсчитать. Мы же не за железным занавесом живём. Это мировая практика», - рассказала в интервью жительница Москвы Татьяна.

Руководитель центра фискальной политики предлагает не путать социальную справедливость и наказание богатых. Женщина считает, что при введении прогрессивного подоходного налога нужно просчитать градацию очень тщательно. В противном случае это ударит по среднему классу – мелким предприятиям и высококвалифицированным специалистам. Это приведёт к сокращению социальных лифтов и невозможности вести бизнес.    


Яна Белова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В среду Путин выступит с заявлением об изменениях в пенсионной реформе
В среду Путин выступит с заявлением об изменениях в пенсионной реформе

Президент рассказал о направленности российской политики в данном вопросе.

Песков объяснил интерес Путина к реакции на пенсионную реформу
Песков объяснил интерес Путина к реакции на пенсионную реформу

Пресс-секретарь заверил, что президент обладает наиболее объективной информацией.

В городах России проходят акции против пенсионной реформы
В городах России проходят акции против пенсионной реформы

 Партии КПРФ и «Справедливая Россия» предложили провести референдум по данной теме, чтобы узнать мнение народа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости