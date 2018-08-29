Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети

Жители России затаили дыхание перед обращением Путина о пенсионной реформе и ждут неутешительных новостей.

В соцсетях бытует мнение, что отменой пенсионной реформы Путин хочет добиться большего авторитета у сограждан перед региональными выборами. «Опять сыграют на том, что Путин всех спас, чтобы рейтинги поднять», - предполагает комментатор. В сторону властей посыпались угрозы народного бунта и насильственного свержения власти. Пользователи Сети предлагают отложить вопрос о пенсионной реформе хотя бы на пять лет, чтобы решение принимал следующий президент.

В Сети уверены, что отмена реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма к России. В самом начале своего срока Владимир Путин заявлял, что при его правлении повышения пенсионного возраста не будет. Жители страны призывают президента вспомнить о своих обещаниях и не бросить пенсионеров на произвол судьбы.

Жители России уверены, что введение пенсионной реформы принесёт только вред и поспособствует ещё большему обнищанию пенсионеров. Вместо этого они предлагают ввести прогрессивный налог. «У нас достаточно миллионеров и чиновников в стране, которые платят те же самые 13 процентов подоходного налога. Чувствуете разницу между 13 процентов с 500 тысяч и 26 тысяч? Несложно подсчитать. Мы же не за железным занавесом живём. Это мировая практика», - рассказала в интервью жительница Москвы Татьяна.

Руководитель центра фискальной политики предлагает не путать социальную справедливость и наказание богатых. Женщина считает, что при введении прогрессивного подоходного налога нужно просчитать градацию очень тщательно. В противном случае это ударит по среднему классу – мелким предприятиям и высококвалифицированным специалистам. Это приведёт к сокращению социальных лифтов и невозможности вести бизнес.

Яна Белова