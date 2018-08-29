«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую «Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть
| | Нибиру уже в России: Планету Х заметили над Свердловской областью

Нибиру уже в России: Планету Х заметили над Свердловской областью

Сегодня, 10:01

После новостей о приближении Нибиру люди стали уделять больше внимания небесным объектам. Россиянин Максим Зубрилин выложил в соцсети ещё одно странное свидетельство.

Житель Свердловской области заметил, что над городом Заречный зажглось «второе солнце» и это длится уже не первое утро. Странный объект, немного меньше привычной землянам звезды, располагается справа. Максим зафиксировал в небе непонятное явление и выложил пост на своей странице в соцсети. Читатели предположили, что это вполне может быть планета Нибиру. Около месяца странное небесное тело не только светило, но и грело. Сейчас от него не исходит тепла, при этом он не слепит глаза и за ним можно наблюдать без солнцезащитных очков. В настоящее время, регулярно зажигающееся в небе «второе солнце» переместилось влево.

Мужчина не может определить природу загадочного объекта. Он согласен, что это может быть планета Х, но и от версии с солнечными бликами не отказывается.

Напоминаем, житель России далеко не первый, кому удалось снять загадочное явление. Особенно часто снимки «второго солнца» удаётся сделать на закате или рассвете, пока солнце находится низко над горизонтом.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ученые зафиксировали приближение планеты-убийцы Нибиру
Ученые зафиксировали приближение планеты-убийцы Нибиру

На большом расстоянии от пояса Койпера в Солнечной системе находится массивное небесное тело. Приверженцы теории Нибиру утверждают, что там прячется именно…

"Инопланетяне с Нибиру": Ростовчанин запечатлел тройное НЛО

 Видео с пришельцами над Ростовом вызвало оживленные споры в Интернете.

Вулканы других планет извергаются из-за гравитации Х Нибиру
Вулканы других планет извергаются из-за гравитации Х Нибиру

 Необычная планета под названием Х Нибиру заставляет вулканы других планет извергаться. Когда Нибиру приближается к другим небесным телам то их вулканическая…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости