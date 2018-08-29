Нибиру уже в России: Планету Х заметили над Свердловской областью

После новостей о приближении Нибиру люди стали уделять больше внимания небесным объектам. Россиянин Максим Зубрилин выложил в соцсети ещё одно странное свидетельство.

Житель Свердловской области заметил, что над городом Заречный зажглось «второе солнце» и это длится уже не первое утро. Странный объект, немного меньше привычной землянам звезды, располагается справа. Максим зафиксировал в небе непонятное явление и выложил пост на своей странице в соцсети. Читатели предположили, что это вполне может быть планета Нибиру. Около месяца странное небесное тело не только светило, но и грело. Сейчас от него не исходит тепла, при этом он не слепит глаза и за ним можно наблюдать без солнцезащитных очков. В настоящее время, регулярно зажигающееся в небе «второе солнце» переместилось влево.

Мужчина не может определить природу загадочного объекта. Он согласен, что это может быть планета Х, но и от версии с солнечными бликами не отказывается.

Напоминаем, житель России далеко не первый, кому удалось снять загадочное явление. Особенно часто снимки «второго солнца» удаётся сделать на закате или рассвете, пока солнце находится низко над горизонтом.