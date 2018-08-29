Дополненная реальность AR: Академия AMAKids осваивает новые технологии

Наставники Академии развития интеллекта AMAKids подготовили для своих учеников новинку – высокотехнологичные учебники по «Ментальной арифметике» с интегрированными 3D-метками. Подобная технология позволяет учащимся постигать технику устного счета и ускоренного восприятия информации без участия наставника.

Для работы с инновационными учебниками специалисты академии предусмотрели обновленное мобильное приложение с функцией дополненной реальности AR. Приложение взаимодействует с метками в режиме реального времени и контролирует грамотность выполнения учебных заданий. Благодаря уникальной интерактивной платформе AMAKids, занятия проходят увлекательно и эффективно.

Учебники с метками 3D можно получить более чем в 700 центрах академии, действующих на территории России и за рубежом. Чтобы воспользоваться обновленным мобильным приложением, нужно скачать обновления для смартфонов и планшетов на ресурсах App Store или Google Play.



