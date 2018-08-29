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| | Международный форум «Город образования» стартует в Москве 30 августа

Международный форум «Город образования» стартует в Москве 30 августа

Сегодня, 07:42

Москва готовится к проведению крупного международного форума «Город образования». Он стартует на ВДНХ уже тридцатого августа и будет проходить вплоть до второго сентября. Активными участниками мероприятия станут более пятисот отечественных, европейских, американских и азиатских профессионалов и экспертов в области образования. Об этом информирует портал LIFE24.

В первый день форума выступит глава московского Депобразования Исаак Калина. На пятницу запланирована четвертая по счету Международная конференция «Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения».

Организаторы ожидают, что форум отметится посещением мероприятий в его рамках более чем ста тысячами человек. Они смогут ознакомиться с работой выставочных площадок, побывать на презентациях и мастер-классах, а также заслушать доклады.



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