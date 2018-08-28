Турист из Краснодара жестоко оскорбил Ростов и его жителей

Через 30-50 лет Ростов-на-Дону полностью вымрет, и его сотрут с лица Земли, считает гость города.

В соцсети «ВКонтакте» турист из Краснодара раскритиковал Ростов-на-Дону и его проживающих. Мнение путешественника не понравилось горожанам. В Сети начался скандал из-за мнения жителя соседнего региона.

«Ростов разрушается, разваливается на глазах, через 30-50 лет от него не останется и следа», - заявил турист и Краснодара.

Автор высказывания отметил, что разрушение произойдет из-за нецелесообразных жителей Ростова-на-Дону. Краснодарец считает, что горожане могут помочь друг другу сделать регион чище, но никто этого не хочет.

Из-за мнения пользователи соцсети начали критиковать Краснодар, ведь там тоже не все радужно. Один из пользователей считает, что нельзя сравнить два города, однако Краснодар уступает в масштабах, федеральном значении и имеет меньше население.