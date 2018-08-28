69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности «Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями В финальном сезоне «Игры престолов» может воскреснуть мертвый персонаж - соцсети Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции «Матчи при свечах»: На стадионе «Самара-Арена» отключили свет за неуплату В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения
| | Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности

Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности

Сегодня, 15:32

Скандальная российская интернет-журналистка Лена Миро прокомментировала решение украинских властей не пускать через границу мужчин из России возрастом от 18 до 55 лет.

Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу, которая на свою территорию не пускает российских мужчин, с поясом верности. Теперь в Украину могут попасть лишь те россияне-мужчины, которые получили официальное приглашение от жителей Украины. Миро в новой статье заявила, что «украинские популисты» просто вредят своей же экономике, поскольку не дают туристам тратить деньги в Киеве или других украинских городах.

Также журналистка считает, что такое решение властей Украины просто ущемляет права российских граждан, который по всем правилам и международным договорённостям не должны иметь запрет на въезд в страну. В свою очередь Миро предложила и властям России применить такую же практику в адрес украинских мужчин.


Светлана Славянская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Известная блогер намекнула, что любовница живет с Петросяном ради денег
Известная блогер намекнула, что любовница живет с Петросяном ради денег

Известная блогер Лена Миро в личном микроблоге намекнула фолловерам, что молодая любовница может искать корысть и жить с Евгением Петросяном ради обеспеченного…

«Грязнаротая Ксения Бородина»: Блогер Лена Миро раскритиковала ведущую «Дом-2»
«Грязнаротая Ксения Бородина»: Блогер Лена Миро раскритиковала ведущую «Дом-2»

Блогер Лена Миро в своей новой скандальной статье раскритиковала Ксению Собчак за её образ жизни. Также журналистка прокомментировала, почему…

«Мужики детей не любят»: Лена Миро прокомментировала отказ мужчин выплачивать алименты
«Мужики детей не любят»: Лена Миро прокомментировала отказ мужчин выплачивать алименты

Скандальная блогер Лена Миро прокомментировала, почему современные мужчины отказываются выплачивать алименты и помогать своим детям. Об этом журналистка…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости