Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности

Скандальная российская интернет-журналистка Лена Миро прокомментировала решение украинских властей не пускать через границу мужчин из России возрастом от 18 до 55 лет.

Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу, которая на свою территорию не пускает российских мужчин, с поясом верности. Теперь в Украину могут попасть лишь те россияне-мужчины, которые получили официальное приглашение от жителей Украины. Миро в новой статье заявила, что «украинские популисты» просто вредят своей же экономике, поскольку не дают туристам тратить деньги в Киеве или других украинских городах.

Также журналистка считает, что такое решение властей Украины просто ущемляет права российских граждан, который по всем правилам и международным договорённостям не должны иметь запрет на въезд в страну. В свою очередь Миро предложила и властям России применить такую же практику в адрес украинских мужчин.

Светлана Славянская