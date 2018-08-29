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| | Милонов рассказал, почему Гарри Поттер не захотел идти в «Слизерин»

Милонов рассказал, почему Гарри Поттер не захотел идти в «Слизерин»

Сегодня, 04:30

Скандальный блогер Лена Миро осветила высказывание одиозного политика.

 Когда депутат Виталий Милонов рассказал, почему Гарри Поттер не захотел идти в «Слизерин», скандальный блогер Лена Миро поддержала политика. Дело в том, что Милонов предложил при разработке школьной формы для российских школьников брать пример костюмов учеников в «Хогвартсе». Депутат считает, что Поттер отказывался идти в «Слизерин», потому что у них форма зеленая, а ему хотелось ходить в коричневой. Российских школьников нужно одеть именно в такого цвета форму, а кроме того добавить к ней «национальные элементы». Миро предположила, что этими элементами может быть кокошник, «кирзовые говнодавы», вещь мешок вместо портфеля, который накрывает коричневый плащ их «Хогвартса».

В целом Миро поддерживает необходимость введения формы в российских школах, так как она уравняет богатых и бедных детей. Причем, чем уродливее форма, тем лучше, так как это не позволит детям много о себе возомнить и начать себя личностями, утверждает блогер. Следовательно, дети не будут в школах хвастаться друг перед другом одеждами, но будут учиться.


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Мнение об агитации от скандального блогера.

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