ВЦИОМ назвал число занимающихся спортом жителей России

Около 17% тренируются каждый день, 23% несколько раз в неделю. Всего 10% человек утруждают себя физкультурой один раз в неделю.

По данным ВЦИОМ, более всего занимаются спортом жители России возрастом 18-23 лет, таковых 23%. На два пункта меньше у пенсионеров старше 60 лет - 21%. Всего около 60% граждан РФ занимаются спортом с той или иной периодичностью. Самые популярные виды спорта у отечественных любителей физической культуры: бег и спортивная ходьба (37%), ими занимаются молодые ребята 18-24 лет - (59%). Предпочитают фитнес 22% опрошенных, при этом такой вид занятий выбирают, в основном, женщины, чем мужчины - 32% и 13% соответственно. Почти 18% жителей России занимаются плаванием, 17% - тяжелой атлетикой и 14%: лечебной физкультурой.

Препятствуют занятиям спорта отсутствие свободного времени (41%), плохое здоровье (31%), 19% заявило, что не видят надобности предаваться физкультуре. Наиболее нелюбимыми видами спорта у населения РФ оказались боевые единоборства, катание на лыжах, хоккей и шахматы: по 3%, 2% и 1% соответственно.

Никита Готский