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| | «Жрите допинг!»: Лена Миро советует россиянам не ныть, а работать на износ

«Жрите допинг!»: Лена Миро советует россиянам не ныть, а работать на износ

Сегодня, 14:23

Эпатажный блогер, прославившаяся хайповыми постами, добавила в своё портфолио очередную порцию агрессивного раздражения. Темой был популярный «труд до старости».

Миро поставила соотечественникам в вину привычку ныть и жаловаться на тяжёлое положение, вместо того, чтобы работать. Одновременно она недоумевала, как россияне зарабатывают столько болячек в раннем возрасте. Лена призвала всем брать пример с американцев, которые не жалуются на немощь и упадок сил при 80-часовой рабочей неделе. По мнению блогера, такое количество правильно потраченных сил и работа на износ – залог успешности нации. Миро раскрыла секреты заокеанской трудоспособности – йога, спортзалы, бассейны.

И одно маленькое дополнение – допинг. Лена Миро уверяет россиян, что все американцы употребляют допинг, естественно, в виде разрешённых стимуляторов. Одна капсула и запас энергии до позднего вечера обеспечен. Вслед за этим блогер тут же советует принимать стимуляторы и соотечественникам. Естественно те, которые рекламирует сама Лена, уверяя, что они полностью безвредны. Подписчики быстро разочаровались: «Призывает нас жрать допинг, от которого масса осложнений».


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