Министр образования Москвы Исаак Калина рассказал, что делает из школьников профессионалов будущего

Подготовку московских школьников к высокотехнологичной жизни в будущем, прививание детям навыков и умений, которые реально им пригодятся, назвал приоритетными задачами московского образования Исаак Калина.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», глава Департамента образования во время выступления перед педагогическим сообществом в рамках Школы будущего директора рассказал о программах дополнительного образования, реализуемых в столичных школах. Департамент образования Москвы разработал целый ряд таких программ в частности, цикл «Субботы московского школьника». Они дают возможность познакомиться с разными профессиями: от медицинского работника до военнослужащего, от программиста до инженера. Благодаря тесным связям с ведущими вузами Москвы ученики могут посещать лекции ведущих ученых, знакомиться как с научной жизнью, так и с азами различных рабочих профессий. «Подрастающему поколению необходимы технологические умения для жизни в будущем», - отметил глава ведомства.



