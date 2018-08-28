В Томске пары сыграли свадьбу под песни Бузовой в исполнении симфонического оркестра

Любые желающие могли узаконить свои отношения в рамках пиар-акции телешоу «Замуж за Бузову».

По всей стране проходят акции в поддержку нового телешоу с известной певицей «Замуж за Бузову». Так, в Челябинске установили огромный букет, поющий голосом Ольги Бузовой. В Томске решили пойти ещё дальше, где прошло массовое бракосочетание. Несколько пар буквально сыграли свадьбу, обменялись кольцами и получили свидетельства о замужестве. Телеканал ТНТ позаботился о парах заранее и обеспечил их кольцами. У молодых была возможность выбрать золотые или серебряные кольца.

В центре города установили специальный шатёр с огромным постером с названием шоу, где все томичи могли оформить свои отношения на бумаге. Сопровождалась церемония песнями Ольги Бузовой в исполнении симфонического оркестра. Сами новобрачные не особо готовились к самому лучшему дню в своей жизни и пришли на церемонию в повседневной одежде.

Для пользователей бракосочетание под песни Ольги Бузовой показалось весьма спорной идеей. Комментаторы уверены, что песни, написанные назло бывшему супругу певицы, не смогут принести счастья молодожёнам. Часть пользователей сыронизировали, что пары всегда успеют развестись, а сделать это можно под главных хит Ольги Бузовой – песню «Мало половин».

Яна Белова