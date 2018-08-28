Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

Мнения

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах Филипп Киркоров сыграет самого себя в фильме «Гранд» Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц»
| | В Томске пары сыграли свадьбу под песни Бузовой в исполнении симфонического оркестра

В Томске пары сыграли свадьбу под песни Бузовой в исполнении симфонического оркестра

Сегодня, 07:42

Любые желающие могли узаконить свои отношения в рамках пиар-акции телешоу «Замуж за Бузову».  

По всей стране проходят акции в поддержку нового телешоу с известной певицей «Замуж за Бузову». Так, в Челябинске установили огромный букет, поющий голосом Ольги Бузовой. В Томске решили пойти ещё дальше, где прошло массовое бракосочетание. Несколько пар буквально сыграли свадьбу, обменялись кольцами и получили свидетельства о замужестве. Телеканал ТНТ позаботился о парах заранее и обеспечил их кольцами. У молодых была возможность выбрать золотые или серебряные кольца.

В центре города установили специальный шатёр с огромным постером с названием шоу, где все томичи могли оформить свои отношения на бумаге. Сопровождалась церемония песнями Ольги Бузовой в исполнении симфонического оркестра. Сами новобрачные не особо готовились к самому лучшему дню в своей жизни и пришли на церемонию в повседневной одежде.

Для пользователей бракосочетание под песни Ольги Бузовой показалось весьма спорной идеей. Комментаторы уверены, что песни, написанные назло бывшему супругу певицы, не смогут принести счастья молодожёнам. Часть пользователей сыронизировали, что пары всегда успеют развестись, а сделать это можно под главных хит Ольги Бузовой – песню «Мало половин».     


Яна Белова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Жители Челябинска просят снести поющий голосом Бузовой букет
Жители Челябинска просят снести поющий голосом Бузовой букет

Из-за пиар-акции телешоу «Замуж за Бузову» челябинцы вынуждены обходить центр города десятой дорогой, лишь бы не слышать надоевшие песни.

Жители Челябинска просят снести поющий голосом Бузовой букет
Жители Челябинска просят снести поющий голосом Бузовой букет

Из-за пиар-акции телешоу «Замуж за Бузову» челябинцы вынуждены обходить центр города десятой дорогой, лишь бы не слышать надоевшие песни.

Степан Меньщиков хочет «Замуж за Бузову»
Степан Меньщиков хочет «Замуж за Бузову»

За сердце прославленной российской певицы в рамках проекта под названием «Замуж за Бузову» среди прочих участников также поборется и известный участник телешоу…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости