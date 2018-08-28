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| | Исаак Калина: «Открытость образовательной системы Москвы – фактор развития»

Исаак Калина: «Открытость образовательной системы Москвы – фактор развития»

Сегодня, 09:50

Как сообщает «Новая Губерния», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах московских школьников. Он подчеркнул, что на Всероссийской Олимпиаде больше половины золотых наград получили столичные ученики. Практически в два раза улучшились результаты ЕГЭ, на международных олимпиадах российские школьники получили больше всех «золота», и две трети – заслуга школьников Москвы.

Как отметил глава Департамента образования столицы Исаак Калина, радует, что многое из внедренного и разработанного системой образования Москвы перенимается регионами. Все наработки находятся в открытом доступе – на сайтах и телеканале «МосОбрТВ». «Эта открытость является одним из очень мощных факторов развития московской системы образования», – отметил глава ведомства. Свои лучшие наработки столица сможет представить на Международном форуме «Город образования». С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ более 150 российских и зарубежных представителей презентуют свои методики, программы и наработки в этой сфере.



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