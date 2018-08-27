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| | «Колхозный стиль боя»: Терешина «руки-базуки» высмеял его противник-самбист после драки

«Колхозный стиль боя»: Терешина «руки-базуки» высмеял его противник-самбист после драки

Сегодня, 15:00

Герою ток-шоу предложили испытать себя и свои мышцы в противостоянии с профессиональным борцом.

По словам российского самбиста Максима Новоселова, герой ток-шоу и фриковая интернет-знаменитость Кирилл Терешин «руки-базуки» решил встать на путь исправления и заняться спортом. Однако, в первом же бою его противник-самбист «уничтожил» синтолового качка, и также высмеял Терешина после драки: «У него колхозный стиль боя. Навыков никаких».

В течение непродолжительной драки интернет-фрик очень устал, так как ему приходилось постоянно работать руками. Но после драки в боксерских перчатках, было предложено воссоздать уличный бой на ножах. В ней Терешин тоже не смог победить.

Однако, по окончании серии тренировок и упражнений, синтолового качка похвалил его тренер. По его мнению, Терешин готов отказаться от «рук-базук» и начать приводить себя в нормальную спортивную форму.

Недавно стало известно, что Кирилл Терешин решил заменить синтол в своих мышцах на импланты. Кроме того, молодой человек планирует увеличить себе и мышцы ног.


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