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| | В Красноярске будут слышны взрывы из-за работ в карьере

В Красноярске будут слышны взрывы из-за работ в карьере

Сегодня, 13:55

Пресс-служба главного управления ГО и ЧС обратилась к жителям и попросила не пугаться. Причина громких звуков кроется в добыче из карьерп материала для цемзавода.

 

В ведомстве проинформировали, что 27 августа с 14:00 до 18:00 жители Красноярска будут слышать громкие взрывы. Дело в том, что на окраине правого берега находится карьер «Черный мыс», на котором специалисты будут добывать материал, необходимый для цемзавода. Также в управлении сообщили, что перед самими взрывами будет слышна сирена, но в самом городе ее, скорее всего, не услышат. Помимо этого, отголоски взрывов будут слышны не во всех районах города.

Напоминаем, что такие работы на карьере «Черный мыс» проводят постоянно, однако специалисты каждый раз предупреждают об этом горожан через прессу. Люди, которые живут вблизи цемзавода, уже привыкли к шуму и не обращают на него внимания.


Анна Котова

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